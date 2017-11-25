Петраков: некоторые футболисты «Томи» не соответствуют уровню ФНЛ

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал поражение от «Волгаря» (0:2) в матче 25-го тура Футбольной национальной лиги.

«Комментировать особо нечего. У нас в команде сложилась такая ситуация, что пришлось доверить место в составе молодым футболистам, которые, наверное, в большей степени не справились с игрой. Это ошибки, которые были допущены при забитых мячах, и само содержание игры, наверное, оставляет желать лучшего.

Конечно, тяжело играть, когда такая нервная обстановка и когда игроки выходят и нет взаимопонимания, идёт мандраж. Особенно это сказывалось в первые минуты. Подчеркну, на данный момент некоторые футболисты, оборона в большей степени, не соответствуют первому дивизиону, поэтому им надо где-то практику проходить. Это наши, томские ребята, наши, томские футболисты, но им рано играть в первом дивизионе.

Если мы хотим сохранить место в первом дивизионе, нужно делать основательную селекцию, основательно укреплять состав, не надеяться на кого-то, кто может в дальнейшем прибавить и играть за «Томь». Нужно достаточно серьёзно к этому вопросу подойти, сделать определённые выводы.

Два слова о судействе. Непонятны некоторые решения судейской коллегии. При этом не хочу сказать, что была какая-то предвзятость», — цитирует Петракова пресс-служба ФНЛ.