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Голевая передача Сухи помогла «Базелю» разгромить «Люцерн»

Футбол

«Базель», являющийся соперником ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов, в матче 16-го тура чемпионата Швейцарии победил «Люцерн». Встреча проходила в Люцерне на стадионе «Свисспорарена» и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

В составе гостей отличились Михаэль Ланг (дубль), Димитри Оберлин и Седрик Иттен. Экс-игрок «Спартака» Марек Сухи отдал голевую передачу.

Турнирная таблица в группе А после пяти туров: 1. «Манчестер Юнайтед» — 12 очков; 2. «Базель» — 9; 3. ЦСКА — 9; 4. «Бенфика» — 0.

Турнирная таблица чемпионата Швейцарии

Швейцария - Суперлига. 16-й тур
25 ноября 2017, суббота. 21:00 МСК
Люцерн
Люцерн
1 : 4
Базель
Базель
1:0 – Demhasaj – 18, 1:1 – Ланг – 31, 1:2 – Оберлин – 69, 1:3 – Иттен – 81, 1:4 – Ланг – 90+2
Удаления: Криэциу, 86 – нет
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