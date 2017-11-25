Голевая передача Сухи помогла «Базелю» разгромить «Люцерн»

«Базель», являющийся соперником ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов, в матче 16-го тура чемпионата Швейцарии победил «Люцерн». Встреча проходила в Люцерне на стадионе «Свисспорарена» и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

В составе гостей отличились Михаэль Ланг (дубль), Димитри Оберлин и Седрик Иттен. Экс-игрок «Спартака» Марек Сухи отдал голевую передачу.

Турнирная таблица в группе А после пяти туров: 1. «Манчестер Юнайтед» — 12 очков; 2. «Базель» — 9; 3. ЦСКА — 9; 4. «Бенфика» — 0.



Турнирная таблица чемпионата Швейцарии