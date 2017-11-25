Павлов: зимой 10 человек покинут «Ротор» и 8 футболистов возьмём

Главный тренер «Ротора-Волгоград» Сергей Павлов после поражения от «Оренбурга» (0:2) в матче 25-го тура ФНЛ ответил на вопрос об усилении состава.



«Мы играли с командой из верхней части турнирной таблицы и пытались действовать против нее компактно. Мы понимали, что соперник много забивает со стандартов. Но не удалось реализовать свои планы. Соперник победил заслуженно, перекрыв нам все свободные зоны. Пока мы играем на таком уровне. Девять человек покинут команду, и восемь футболистов возьмем. Мы будем до конца бороться. Хотим создать другую команду», — сказал тренер.

Сутормин: здорово, что забил два гола «Томи», но ещё есть над чем работать