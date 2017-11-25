Конте: на «Энфилде» непросто играть, но «Челси» старался биться и победить

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал ничейный результат матча с «Ливерпулем» (1:1) в 13-м туре АПЛ.

«Я должен быть разочарован, но сегодня мы хорошо выступили в первом тайме, а во втором создали много моментов и солидно выглядели при контроле мяча. Мои игроки показали хорошую реакцию, несмотря на длинный перелёт и ограниченное количество времени на отдых. На „Энфилде“ непросто играть, но мы старались биться и победить.

Гол Виллиана? Не знаю, что это было — подача или удар, я ещё не говорил с ним. Нам не повезло, когда соперник забил, но в итоге ничья — хороший результат. Возможно, мы заслужили победу", — цитирует Конте BBC.