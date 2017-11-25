Фонсека: думаю, сегодня судья станет национальным героем или получит премию

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека прокомментировал победу над «Олимпиком» (4:2) в донецком дерби. По ходу встречи главный судья Евгений Арановский (Киев) удалил Фонсеку со скамейки.



«Сегодня не стану комментировать игру, пусть пресса даст анализ. Скажу лишь одно: вы можете стараться делать все что угодно, но «Шахтер» будет оставаться сильным до самого конца. Чтобы украсть у нас что-то, вам потребуется быть намного лучше, чем мы.



Я как-то говорил, что рефери, который отправит меня на трибуну, получит признание? Да, думаю, сегодня он станет национальным героем или получит особенную премию. Но — внимание! — я заслужил удаление», — передает слова Фонсеки официальный сайт «горняков».

На 34-й минуте встречи судья в довольно спорной ситуации не назначил пенальти после игры рукой в собственной штрафной хавбека «Олимпика» Сергея Шестакова. Фонсека вспылил и принялся спорить сначала с четвертым арбитром, и затем и с главным, за что тот удалил португальца на трибуны.