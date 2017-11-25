Калешин объяснил, почему «Кубань» отказалась от участия в Кубке ФНЛ

Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин поделился мыслями о победе над «Сибирью» (1:0) в 25-м туре ФНЛ и прокомментировал отказ от участия в Кубке ФНЛ.

«Сегодня у нас проходил последний пас, в нескольких моментах комбинации были разыграны идеально – мы просто не могли отправить мяч мимо вратаря. Может быть, торопились, может быть, действительно присутствовала спешка и давила ответственность за результат. Счет должен быть крупнее, победа – увереннее. Проанализируем матч со спокойной головой, увидим, из каких ситуаций наносился каждый удар, и тогда можно будет сказать, что помешало в том или ином моменте.



В следующем году мы не планируем принимать участие в Кубке ФНЛ. Мы проанализировали предыдущую зимнюю подготовку и увидели для себя больше минусов, чем плюсов. Мы 21 день находились на Кипре, это очень тяжело психологически. Условия для тренировок и игр были далеки от идеальных, и нам нет смысла наступать на одни и те же грабли. Поэтому было принято решение отказаться от участия в этом турнире», — цитирует Калешина сайт лиги.