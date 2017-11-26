Игрок «Краснодара» Вандерсон стал причиной снятия 6 очков с молдавского клуба

Федерация футбола Молдавии по поручению ФИФА сняла с клуба «Саксан» шесть очков, набранных им в текущем сезоне второй по силе лиге Молдавии. Причиной снятия очков послужило судебное разбирательство между молдавской командой и бельгийским «Льерсом» по бразильскому игроку Вандерсону, который сейчас выступает за «Краснодар».



Как сообщает официальный сайт «Саксана», в 2015 году клуб дистанционно подписал предварительное соглашение с Вандерсоном, который на тот момент являлся свободным агентом.

Спустя некоторое время после подписания соглашения, в период ещё открытого трансферного окна, у Вандерсона появился другой вариант продолжения карьеры и футболист передумал ехать в Молдавию. Несмотря на это, «Льерс» потребовал от «Саксана» компенсацию за подготовку молодого футболиста в размере € 50 тыс. По запросу бельгийцев Дисциплинарный комитет ФИФА поручил снять с «Саксана» шесть очков.



«На наш вопрос, за что же платить, если Вандерсон никогда не играл в нашей команде и даже не был в Молдавии, бельгийцы ответили, что будут в своей позиции идти до конца и намерены добиваться понижения «Саксана» до низшей национальной лиги. В связи с этим мы обращаемся ко всем болельщикам нашего клуба и просим вас сплотиться вокруг команды в такой тяжёлый момент», — говорится в заявлении «Саксана».

Напомним, 23-летний Вандерсон перебрался в «Краснодар» в июне этого года. За «Льерс» бразилец выступал с 2013 по 2015 год.