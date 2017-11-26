Немецкий журналист: проблема допинг-контроля есть и у нас, проверок недостаточно

Немецкий журналист Джонатан Саксе, который долгое время занимался изучением проблемы допинга в футболе, прокомментировал заявление президента Немецкого футбольного союза Райнхарда Гринделя о том, что в преддверии чемпионата мира 2018 года нужно усилить допинг-контроль за сборной России.

«Думаю, что проблема допинг-контроля есть и в Германии. У нас недостаточное количество проверок, а их качество не соответствует нужному уровню. В Бундеслиге есть игроки, которые не контролировались в плане допинга в течение целого года.

Для журналистов доступ к футболистам, которые сдают допинг-пробы, является проблемным, приходится задействовать посредников. Гораздо больше шансов поговорить с бывшими игроками или семьями.

Судя по тому, что после положительной допинг-пробы Марадоны в 1994 году на чемпионатах мира не было ни одного положительного теста, можно сделать два вывода: в футболе действительно нет никакого допинга или система контроля не работает на чемпионатах мира, где ФИФА отвечает за всё. И я склоняюсь ко второму варианту», — цитирует журналиста Deutschlandfunk.

Неделю назад британское издание Mail on Sunday сообщило, что ФИФА пытается связаться с информатором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорием Родченковым, чтобы поговорить о допинге в российском футболе.