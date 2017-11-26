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«Интер» выиграл у «Кальяри» и вышел на первое место в чемпионате Италии

Футбол

«Интер» выиграл у «Кальяри» в матче 14-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила в Кальяри на стадионе «Сардиния Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

У хозяев отличился Леонардо Паволетти, у гостей дубль оформил Мауро Икарди, а еще один мяч забил Марсело Брозович.

«Интер» набрал 36 очков и вышел на первое место в турнирной таблице итальянской Серии А, опередив «Наполи» на один балл. При этом у команды из Неаполя есть один матч в запасе. «Кальяри», имеющий в активе 15 баллов, идет 13-м.

Италия - Серия А. 14-й тур
25 ноября 2017, суббота. 22:45 МСК
Кальяри
Кальяри
1 : 3
Интер М
Милан
0:1 – Икарди – 29, 0:2 – Брозович – 55, 1:2 – Паволетти – 71, 1:3 – Икарди – 83
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