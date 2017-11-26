Коноплянка: матч в Дортмунде — самая памятная игра в моей карьере

Украинский полузащитник «Шальке-04» Евгений Коноплянка поделился эмоциями после игры с «Боруссией» в Дортмунде в 13-м туре Бундеслиги. По ходу рурского дерби гости из Гельзенкирхена уступали четыре мяча, однако сумели избежать поражения (4:4).
«Это самый памятный матч в моей карьере, и думаю, не только для меня», — написал Коноплянка в своём «твиттере».
В этой встрече украинец стал автором двух результативных передач.
Фотографии с матча можно посмотреть в официальном «твиттере» футболиста.
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