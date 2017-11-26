Зюле: «Бавария» немного упустила нити игры и тут же пропустила два мяча

Защитник «Баварии» Никлас Зюле прокомментировал поражение от мёнхенгладбахской «Боруссии» в матче 13-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«У Гладбаха, помимо пенальти в первом тайме, был только один голевой момент. Всего за пять минут мы пропустили два мяча. Один с пенальти и второй буквально сразу же, когда мы потеряли концентрацию и немного упустили нити игры. В остальном мы контролировали игру, и жаль, что проиграли. Мы сделали всё, что могли, но этого оказалось недостаточно», — сказал игрок.