Миньоле: было очень обидно пропустить такой гол от «Челси» на последних минутах

Вратарь «Ливерпуля» Симон Миньоле поделился впечатлениями от матча с «Челси» (1:1) в 13-м туре АПЛ. В середине второго тайма Мохамед Салах вывел красных вперёд, однако в конце встречи Виллиан забил ответный гол, забросив мяч за спину Миньоле то ли ударом, то ли подачей.

«Было очень обидно пропустить такой гол на последних минутах. Думаю, мы заслужили победу, поэтому трудно смириться с подобным невезением. Мы хорошо справлялись, создавали моменты. В первом тайме „Челси“ был хорош в контратаках и имел пару шансов, но во втором тайме Салах вывел нас вперёд, и мы попытались удержать преимущество. К сожалению, они забили в концовке», — сказал бельгийский вратарь.

Видео гола «Челси» можно посмотреть в «Твиттере».