Венгер: «Бёрнли» — это главный сюрприз АПЛ на старте сезона

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от выездного матча 13-го тура АПЛ с «Бёрнли» (26 ноября).

«Это главный сюрприз АПЛ на старте сезона. Конечно, вы не можете этого отрицать, ведь у „Бёрнли“ уже есть 22 очка.

Матч с «Тоттенхэмом» получился очень интенсивным, но в игре против «Бернли» всё будет по-другому. Это команда, которая может играть немного глубже, чем «Тоттенхэм», потому что у них есть сильная оборонительная эффективность. Надо держать себя в руках, даже если владеешь мячом, быть спокойным и аккуратным", — сказал тренер.