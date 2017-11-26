«Урал» — «Краснодар»: стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Краснодара» на матч 18-го тура российской Премьер-Лиги.
«Урал»: Годзюр, Чернов, Меркулов, Балажиц, Димитров, Евсеев, Емельянов, Кулаков, Бумаль, Портнягин, Бикфалви.
Запасные: Арапов, Жариков, Данцев, Динга, Ароян, Фидлер, Бавин, Манучарян, Чантурия, Ильин.
«Краснодар»: Синицын, Грицаенко, Гранквист, Рамирес, Петров, Газинский, Каборе, Перейра, Жоаозиньо, Классон, Смолов.
Запасные: Сафонов, Крицюк, Янбаев, Шишкин, Подберёзкин, Жигулёв, Ристич, Сулейманов, Иван.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 11:30 мск.