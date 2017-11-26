Варан: футболисты «Реала» знают, что могут играть лучше

Защитник «Реала» Рафаэль Варан по итогам домашнего матча с «Малагой» (3:2) в 13-м туре испанской Примеры отметил, что мадридская команда способна демонстрировать более высокий уровень игры.

«Мы знаем, что можем играть лучше, мы работаем над этим каждый день. Команды, которые приезжают на „Сантьяго Бернабеу“, выкладываются на полную, так что с каждым матчем нам будет всё сложнее, но мы готовы сражаться. Знаем, что лёгких игр не стоит ждать», — приводит слова французского футболиста интернет-портал Marca.