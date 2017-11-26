Кэхилл: на месте «Ман Сити» я был бы в восторге от ничьей «Ливерпуля» и «Челси»

Капитан «Челси» Гари Кэхилл прокомментировал ничью с «Ливерпулем» в матче 13-го тура чемпионата Англии. Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 1:1.

«Во втором тайме я поймал себя на мысли, что мы заслуживаем ничьей. У них были хорошие моменты в первом тайме, у нас — во втором. Соперник иногда доставлял нам некоторые проблемы, но мы справились.

Я бы сказал, что ничья — хороший результат для «Манчестер Сити». Если бы мы были бы на их месте, то были бы в восторге от результата этой игры. Ясно, что на «Энфилде» всегда трудно. Важно, что мы не проиграли", — сказал он в эфире BT Sport.