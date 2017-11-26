«Ростов» — о состоянии поля в матче «молодёжек»: почти хоккей сегодня в Батайске

Пресс-служба «Ростова» опубликовала фотографию с матча 18-го тура молодёжного первенства России между донским клубом и махачкалинским «Анжи». Игра, которая началась в 11:00 по московскому времени на стадионе в Батайске, проходит на заснеженном поле.

«Почти хоккей сегодня в Батайске. 0:0 пока что в матче „молодёжек“ „Ростова“ и „Анжи“, — сообщается в „твиттере“ хозяев.

Фотографию можно посмотреть в официальном «твиттере» «Ростова».

Матч взрослых команд «Ростова» и «Анжи» начнётся сегодня в 16:30 мск.