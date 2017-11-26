Клопп: неудачная игра Морено в матче с «Севильей» — на 100% моя вина

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от игры защитника Альберто Морено в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» (3:3). Мерсисайдцы упустили преимущество в три гола.

«Да, я знаю, что в той игре он явно не показал свой лучший футбол, и это действительно моя ответственность. Я мог бы сделать кое-какие изменения. Мы уже поговорили с ним, как с членом семьи.



Если вы теряете один, два или три процента концентрации, это может стать началом чего-то нехорошего. Мне надо было бы подумать о заменах пораньше. Это не вина игрока, я на 100% ответственен за это», — сказал тренер.