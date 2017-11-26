Бериццо: чувствую себя хорошо, стараюсь не думать о своей болезни

Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо поблагодарил за поддержку всех, кто высказал её после новости о его болезни. На этой неделе стало известно, что у аргентинского специалиста рак простаты.

«Хочу поблагодарить всех за сообщения, которые мне прислали. Писали и знакомые люди, и незнакомые, президент „Севильи“, игроки.

Я чувствую себя хорошо. Понимаю, что мне нужно уделять этому внимание, но стараюсь не думать об этой ситуации. Буду следовать советам врачей и делать то, что должен. Я не люблю говорить о себе и ощущать себя жертвой", — цитирует Бериццо Marca.