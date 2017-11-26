Защитник «Олимпика»: для чемпионата Украины Марлос — космонавт

Защитник «Олимпика» Антон Кравченко прокомментировал поражение в матче УПЛ с «Шахтёром» (2:4) и похвалил полузащитника соперников Марлоса.



«Сегодня мы допустили ошибки, за которые „Шахтёр“ нас наказал. Соперник такого уровня не прощает даже малейших оплошностей. И сегодня, и неделю назад у нас было много желания и эмоций, но как и в Одессе, мы поплатились за свои ошибки.



Этот матч показал, что нам ещё много над чем нужно работать. Будем стараться исправиться в следующих матчах.



Марлос поучаствовал практически во всех голах „Шахтёра“ в этом матче. Можно сказать, что он космонавт для украинской Премьер-лиги», — цитирует Кравченко пресс-служба «Олимпика».

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