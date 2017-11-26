Сборная России опубликовала поздравления с Днём матери

Пресс-служба сборной России в своём официальном «твиттере» опубликовала поздравления с Днём матери, прикрепив фотографии игроков национальной команды и их матерей.

«Сегодня День матери! Поздравляем всех мам с этим праздником! Мы вас очень любим!» — сообщается в «твиттере» сборной России.

День матери — международный праздник в честь матерей. В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин. В России праздник отмечают в последнее воскресенье ноября.

Фото можно посмотреть в «твиттере» национальной сборной.