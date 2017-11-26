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«Рубин» — ЦСКА: стали известны стартовые составы команд

Футбол

Стали известны стартовые составы «Рубина» и ЦСКА на матч 18-го тура РФПЛ.

«Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Сигурдссон, Сорокин, Камболов, Бауэр, Оздоев, М'Вила, Ахметов, Канунников.

Запасные: Рыжиков, Акмурзин, Бурлак, Сесар Навас, Набиуллин, Сонг, Цакташ, Карадениз, Рочина, Азмун, Жемалетдинов, Лестьенн.

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, Игнашевич, М. Фернандес, Набабкин, Дзагоев, Натхо, Головин, Вернблум, Витиньо.

Запасные: Помазун, Макаров, Гордюшенко, Кучаев, Хосонов, Чалов, Жамалетдинов, Оланаре.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 14:00 мск.

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