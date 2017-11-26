Баста: со стороны Путина была правильная ирония по поводу легионеров «Зенита»

Российский музыкант, телерадиоведущий, актёр, сценарист и режиссёр Василий «Баста» Вакуленко в интервью пресс-службе ЦСКА рассказал, как воспринял ироничные слова президента Российской Федерации Владимира Путина о легионерах, сказанные президенту «Зенита» Сергею Фурсенко.

«Вот молодец, Сергей. Истинно русская игра — футбол. Восемь человек иностранцев бегают на поле за „Зенит“, играют в Лиге Европы. И два гражданина Российской Федерации и один вратарь. Во молодец! Интересно вы нам всё рассказали», — заявил Путин во время заседания совета по развитию физической культуры и спорта 3 октября.

«Это была правильная ирония. Ещё лет семь назад я ходил на программу «Удар головой» и тоже об этом говорил. После программы мне говорили: «Ты не понимаешь! Иностранцы нам нужны, чтобы придать игре зрелищности». Но философия футбола в том, чтобы играли наши. Тогда захочется болеть. В этом была какая-то эстетика, романтизм. В Советском союзе неплохо же играли, ёлки-палки!

У меня очень радикальный взгляд на футбол. Я считаю, что за каждый город должны играть люди, которые живут в этом городе. Например, за московский ЦСКА должны играть жители Москвы, которые прошли или проходят службу. Пусть даже команда играет плохо, но это наши пацаны играют. Пусть лучше свои бегают, чем какие-то залётные. Я вот за такой футбол. Всё равно у нас так себе чемпионат», — сказал Баста.