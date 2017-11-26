Бош: во втором тайме матча с «Шальке» «Боруссия» просто перестала играть

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош прокомментировал итоги домашнего матча 13-го тура немецкой Бундеслиги с «Шальке».

Встреча, прошедшая вчера на стадионе «Сигнал Идуна Парк» завершилась вничью — 4:4. При этом «Боруссия» вела в счёте 4:0, но пропустила четыре мяча во втором тайме.

«Эта игра не должна была заканчиваться со счётом 4:4. Я очень разочарован. Когда так играешь в первом тайме, не можешь позволить упустить такое преимущество в счёте. В первом тайме всё было идеально. У Обамейянга даже был шанс сделать счёт 5:0. Возможно, он должен был сыграть на Гётце.

Во втором тайме мы просто перестали играть. Мы слишком много теряли мяч, делали слишком много длинных передачи и слишком много передач назад. Мы не могли использовать пространство, которое дал нам «Шальке», как мы делали это в первом тайме. То, как мы пропускали голы, и итоговый счёт причиняет боль", — цитирует Боша официальный сайт «Шальке».