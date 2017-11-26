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«Краснодар» нанёс «Уралу» первое домашнее поражение в текущем сезоне

Футбол

«Краснодар» обыграл «Урал» в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 34-й минуте Жоаозиньо выполнил передачу в штрафную площадь на Виктора Классона, швед выиграл борьбу за мяч, а затем выполнил передачу на Фёдора Смолова, которому оставалось не промахнуться в открытый угол ворот.

«Урал» потерпел первое домашнее поражение в текущем сезоне и с 24 очками в активе занимает восьмое место в таблице. «Краснодар» (30) вышел на третью позицию.

Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
26 ноября 2017, воскресенье. 11:30 МСК
Урал
Екатеринбург
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 – Смолов – 34
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