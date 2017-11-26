Клопп рассказал, о чём спорил с Мане после матча «Ливерпуль» — «Челси»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, о чём он спорил с нападающим Садио Мане на поле после окончания домашнего матча 13-го тура АПЛ с «Челси» (1:1). Сенегальский форвард вышел на замену на 89-й минуте.

«Я кричал на него, потому что он был в центре поля. Ни один игрок не рад, когда кто-то, вышедший на поле три минуты назад, чувствует себя так, будто отыграл 150 минут.



Я хотел сразу разобраться с этим. Он был недоволен и сказал мне, что Салах хотел занять нужную позицию, но Мо уже отыграл 90 минут. Более разумно было бы, чтобы Садио был ближе к правому флангу и начать играть на этой позиции.

Это обычное дело. Всё это могло произойти в раздевалке, и было бы точно так же. Всё было улажено сразу же», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Видео спора Клоппа и Мане можно посмотреть в «твиттере» MHChehade.