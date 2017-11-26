Геркус: «молодёжка» «Локо» победила при 20-градусном морозе. Настоящие герои!

Президент «Локомотива» Илья Геркус похвалил игроков молодёжной команды «железнодорожников» после победы в Хабаровске в сложных погодных условиях.

В матче 18-го тура молодёжного первенства России «Локомотив» на выезде со счётом 6:0 разгромил «СКА-Хабаровск».

За красно-зелёных в прошедшей игре забивали Фёдор Андрюхин, Александр Долгов, Артём Галаджан, Максим Чиканчи и Илья Рубцов (дубль).

«Наша парни из „молодёжки“ настоящие герои! При 20-градусном морозе разгромили соперника!» — написал Геркус в своём «Инстаграме».

Напомним, что завтра в Хабаровске предстоит сыграть основной команде «Локомотива». Начало — в 12:00 мск.