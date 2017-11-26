Дриусси: никакой зависти к аргентинским «сборникам» «Зенита» у меня нет

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал о желании выступать за сборную Аргентины и прокомментировал информацию о том, что он может сделать выбор в пользу национальной команды Италии.

«Четыре игрока „Зенита“ вызываются в сборную Аргентины, а я — нет? Совершенно точно могу сказать, что никакой зависти у меня нет. Скорее, это лишняя для меня мотивация. Мы же давно знакомы. С двумя из них мы играли вместе в «Ривер Плейте». Ещё одного знаю с детства. С Эмилиано Ригони мы познакомились в «Зените».

Все классные футболисты, очень хорошего уровня. Их пример мне показывает, что за российской лигой смотрят. Это очень важно. Мы находимся далеко, но четыре игрока из российской лиги представляют сборную Аргентины. Я считаю, что если буду работать, то смогу оказаться там.

Возможность выступать за сборную Италии в теории есть. Это будет очень сложное решение для меня. Я хочу играть за страну, где я родился. Если в какой-то момент придётся сделать выбор, то мы сядем на семейном совете и решим», — сказал Дриусси в интервью «Фонтанке».