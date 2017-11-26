Дриусси: «Зенит» должен играть красиво в матче со «Спартаком»

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси поделился ожиданиями от выездного матча со «Спартаком» (27 ноября) в 18-м туре российской Премьер-Лиги.

«Понимаю, что это будет очень напряжённый матч. Я помню игру в августе («Зенит» победил со счётом 5:1. — Прим. «Чемпионата»). Это будет красивая игра, и мы должны играть красиво, потому что я понимаю, как важно для нас победить в этом матче. В принципе, для нас сейчас важна любая победа – потому что мы отстали от цели, которую поставили в начале сезона», — цитирует аргентинца «Фонтанка».

Также Дриусси подтвердил слова партнёра по команде Леандро Паредеса о том, что он убедил его перейти в «Зенит», а не в «Спартак».

«Спартак» и «Зенит» соперничали за меня. Немаловажную роль сыграло то, что Лео на тот момент уже был игроком «Зенита». Он убедил меня, что «Зенит» — по-настоящему большой клуб, да и я хотел играть с ним», — сказал Дриусси.