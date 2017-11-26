Смолов догнал Кокорина в гонке бомбардиров РФПЛ

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов забил единственный гол в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:0).

Таким образом, Смолов довёл число своих голов в текущем сезоне чемпионата России до девяти и догнал лидирующего в бомбардирской гонке форварда «Зенита» Александра Кокорина. За ними идут Евгений Марков («Тосно») и Квинси Промес («Спартак»), у которых по восемь мячей, семь голов забил полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук.

Добавим, что Кокорин уже в матче со «Спартаком», который пройдёт 27 ноября, может вновь единолично возглавить бомбардирскую гонку.