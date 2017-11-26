«Урал» — «Краснодар» — 0:1. Видеообзор матча

«Краснодар» одержал победу над «Уралом» в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостевой команды.



На 34-й минуте полузащитник Жоаозиньо выполнил передачу в штрафную площадь на хавбека Виктора Классона, швед выиграл борьбу за мяч, а затем выполнил передачу на форварда Фёдора Смолова, которому оставалось не промахнуться в открытый угол ворот.

Видеообзор матча можно посмотреть на официальном сайте российской Премьер-Лиги.