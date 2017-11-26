Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Бентеке останется в «Кристал Пэлас», несмотря на интерес к нему в России и Китае

Футбол

Нападающий Кристиан Бентеке не намерен уходить из «Кристал Пэлас» в январское трансферное окно.

По информации The Sun, к 26-летнему форварду проявляют интерес в России и Китае. Однако бельгиец собирается отклонить данные предложения и остаться в клубе, который в сезоне-2017/18 ведёт борьбу за выживание в английской Премьер-лиге. О том, какие именно клубы интересуются Бентеке, источник не сообщает.

В текущем сезоне нападающий провёл восемь матчей в английском чемпионате и результативными действиями не отмечался.

Бентеке после 6 недель лечения приступил к работе в общей группе «Кристал Пэлас»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент