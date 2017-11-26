Хамес получил сотрясение мозга, у Берната проблемы с левым бедром

Пресс-служба «Баварии» опубликовала информацию по поводу травм полузащитника Хамеса Родригеса и защитника Хуана Берната. Оба футболиста были заменены ещё до начала второго тайма вчерашнего матча с мёнхенгладбахской «Боруссией» (1:2) в 13-м туре чемпионата Германии.

Сообщается, что Хамес получил сотрясение мозга из-за столкновения с защитником соперника Тони Янчке, который тоже был заменён после перерыва. Колумбийский футболист в течение нескольких дней будет находиться под наблюдением врачей и не примет участия в ближайших тренировках «Баварии».

Что касается Берната, то он испытывает лёгкие мышечные проблемы в левом бедре и также будет освобождён от тренировок в течение нескольких дней.