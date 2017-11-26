Шнуров: осенью 2018-го будем штурмовать «Зенит-Арену», если бакланы не заклюют

Лидер группировки «Ленинград» и поклонник «Зенита» Сергей Шнуров в своём «инстаграме» сообщил о намерении осенью следующего года провести концерт на новом стадионе, расположенном на Крестовском острове.

«Два подряд аншлаговых концерта в „Ледовом“ на нашем счету уже есть. Осенью 2018-го будем штурмовать „Зенит-Арену“, если бакланы не заклюют», — написал Шнуров.

Напомним, что в августе вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что бакланы — одна из причин повреждения крыши нового стадиона «Зенита».