Икарди: если будут звонить из «Реала», я не отвечу

Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны мадридского «Реала».



«Если будут звонить из «Реала», я не отвечу. Сумма отступных? Вы знаете, что я думаю об этом. Тут не о чем говорить», — приводит слова аргентинца интернет-портал AS.

В текущем сезоне 24-летний Икарди провёл 14 матчей в чемпионате Италии, забил 15 голов и отдал одну голевую передачу. Капитан «Интера» вместе с форвардом «Лацио» Чиро Иммобиле лидирует в бомбардирской гонке Серии А.