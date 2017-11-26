ЦСКА обыграл «Рубин» благодаря голу Вернблума и вернулся на третье место в РФПЛ

ЦСКА одержал победу над «Рубином» в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

В конце первого тайма Сергей Игнашевич сильно прострелил от линии штрафной в сторону ворот, а Понтус Вернблум подставил ногу, направив мяч под перекладину. На 92-й минуте «армейцы» могли удвоить преимущество, но Бибрас Натхо не реализовал пенальти.

ЦСКА набрал 32 очка и вернулся на третье место в турнирной таблице, обойдя «Краснодар» (30). Серия без побед «Рубина» в чемпионате достигла пяти матчей, команда (20) занимает 11-ю позицию в таблице.

Видео незабитого пенальти можно посмотреть в «твиттере» «Рубина».