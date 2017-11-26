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ЦСКА обыграл «Рубин» благодаря голу Вернблума и вернулся на третье место в РФПЛ

Футбол

ЦСКА одержал победу над «Рубином» в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

В конце первого тайма Сергей Игнашевич сильно прострелил от линии штрафной в сторону ворот, а Понтус Вернблум подставил ногу, направив мяч под перекладину. На 92-й минуте «армейцы» могли удвоить преимущество, но Бибрас Натхо не реализовал пенальти.

ЦСКА набрал 32 очка и вернулся на третье место в турнирной таблице, обойдя «Краснодар» (30). Серия без побед «Рубина» в чемпионате достигла пяти матчей, команда (20) занимает 11-ю позицию в таблице.

Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
26 ноября 2017, воскресенье. 14:00 МСК
Рубин
Казань
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 – Вернблум – 45+1

Видео незабитого пенальти можно посмотреть в «твиттере» «Рубина».

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