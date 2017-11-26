«Зенит» упустил победу над «Спартаком» в молодёжном первенстве России

«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в матче 18-го тура молодёжного первенства России. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 2:2.

В первом тайме нападающий сине-бело-голубых Илья Воробьёв оформил дубль и обеспечил им комфортное преимущество, однако в середине второй половины игры мячи Егора Рудковского и Александра Руденко позволили красно-белым уйти от поражения.

«Спартак» набрал 26 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Зенит» (25) располагается на девятой позиции.