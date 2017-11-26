Гончаренко: когда Вернблум не забил свой момент, в голову полезли дурные мысли

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями о победе над «Рубином» (1:0) в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги.

«Хорошая организация игры была и у нас, и у „Рубина“. Много моментов не было, но с „Рубином“ по-другому не бывает. Когда Понтус не реализовал момент в первом тайме, в голову полезли дурные мысли. Но хорошо, что забил в конце первого тайма. Во второй половине игры было важно хорошо сыграть в защите, что мы и сделали», — сказал белорусский специалист в эфире телеканала «Наш футбол».