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БАТЭ вырвал ничью в добавленное время и в 12-й раз кряду стал чемпионом Беларуси

Футбол

Сегодня, 26 ноября, БАТЭ в 12-й раз подряд стал чемпионом Беларуси, сыграв вничью с «Городеей» (3:3) в заключительном туре первенства.

Минское «Динамо», которое разгромило «Витебск» (4:1), заняло бы первое место, если бы БАТЭ проиграл, но команда из Борисова сумела сравнять счёт на в компенсированное время.

В таблице чемпионата БАТЭ и «Динамо» имеют одинаковое количество очков, но клуб из Борисова оказался выше по дополнительным показателям.

БАТЭ является бессменным чемпионом Беларуси с 2006 года. Всего на счету БАТЭ 14 чемпионских титулов.

Видеообзор матча «Городея» — БАТЭ можно посмотреть на канале Белорусской федерации футбола в YouTube.

Беларусь - Высшая лига. 30-й тур
26 ноября 2017, воскресенье. 14:00 МСК
Городея
Городея
3 : 3
БАТЭ
Борисов
0:1 – Иванич – 19, 1:1 – Dubajić – 24, 2:1 – Павлючек – 33, 3:1 – Dubajić – 46, 3:2 – Родионов – 78 (пен), 3:3 – Иванич – 90+6
Беларусь - Высшая лига. 30-й тур
26 ноября 2017, воскресенье. 14:00 МСК
Витебск
Витебск
1 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 – Хлёбас – 15, 0:2 – Хващинский – 55, 0:3 – Хлёбас – 62, 0:4 – Галович – 66, 1:4 – Тимошенко – 82
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