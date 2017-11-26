БАТЭ вырвал ничью в добавленное время и в 12-й раз кряду стал чемпионом Беларуси

Сегодня, 26 ноября, БАТЭ в 12-й раз подряд стал чемпионом Беларуси, сыграв вничью с «Городеей» (3:3) в заключительном туре первенства.

Минское «Динамо», которое разгромило «Витебск» (4:1), заняло бы первое место, если бы БАТЭ проиграл, но команда из Борисова сумела сравнять счёт на в компенсированное время.



В таблице чемпионата БАТЭ и «Динамо» имеют одинаковое количество очков, но клуб из Борисова оказался выше по дополнительным показателям.

БАТЭ является бессменным чемпионом Беларуси с 2006 года. Всего на счету БАТЭ 14 чемпионских титулов.

Видеообзор матча «Городея» — БАТЭ можно посмотреть на канале Белорусской федерации футбола в YouTube.

