Бердыев: четыре игрока «Рубина» в допинговом списке? Я не владею ситуацией

Главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева на пресс-конференции после домашнего матча 18-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА попросили прокомментировать информацию о том, что четыре игрока казанской команды находятся в списке футболистов, которые якобы обвиняются в употреблении допинга.

В этом списке оказались голкипер Сергей Рыжиков, защитник Владимир Гранат, полузащитник Руслан Камболов и нападающий Максим Канунников.

«Я не владею ситуацией. Понятно, что отрицательно отношусь к допингу. В любом виде спорта», — приводит слова Бердыева официальный сайт «Рубина».

Ранее сообщалось, что информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорий Родченков готов дать ФИФА доказательства о допинге в российском футболе.