«Анжи» стал победителем Кубка РФС, в финале обыграв «Спартак»

«Анжи» стал победителем Кубка РФС среди команд 2000 года рождения. В финале футболисты махачкалинской команды обыграли сверстников из московского «Спартака» со счётом 2:1. В составе «Анжи» дублем отметился Гамид Агаларов.

«Победа в Кубке РФС — огромное достижение для молодого коллектива Академии «Анжи». В декабре ей исполнится всего пять лет. Победа даёт право «Анжи» в будущем году представлять российский футбол в

юношеской Лиге чемпионов! Вместе с „Анжи“ Россию в этом турнире будет представлять победитель чемпионата России сезона-2017/18.

Эту победу команда и тренерский штаб посвятили Сулейману Керимову, который основал Академию, с именем которого связаны успехи «Анжи» и который очень хотел привезти Лигу чемпионов в Дагестан. И он, можно сказать, это сделал!» — говорится в сообщении, опубликованном в «инстаграме» «Анжи».