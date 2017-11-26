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«Рубин» — ЦСКА — 0:1. Видеообзор матча 18-го тура РФПЛ

Футбол

ЦСКА одержал победу над «Рубином» в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу «армейцев».

В конце первого тайма Сергей Игнашевич сильно прострелил от линии штрафной в сторону ворот, а Понтус Вернблум подставил ногу, направив мяч под перекладину.

На 92-й минуте московская команда могла удвоить преимущество, но Бибрас Натхо не реализовал пенальти.

Видеообзор матча «Рубин» — ЦСКА смотрите на официальном сайте РФПЛ.

Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
26 ноября 2017, воскресенье. 14:00 МСК
Рубин
Казань
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 – Вернблум – 45+1
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