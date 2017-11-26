«Рубин» — ЦСКА — 0:1. Видеообзор матча 18-го тура РФПЛ

ЦСКА одержал победу над «Рубином» в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу «армейцев».



В конце первого тайма Сергей Игнашевич сильно прострелил от линии штрафной в сторону ворот, а Понтус Вернблум подставил ногу, направив мяч под перекладину.

На 92-й минуте московская команда могла удвоить преимущество, но Бибрас Натхо не реализовал пенальти.



Видеообзор матча «Рубин» — ЦСКА смотрите на официальном сайте РФПЛ.