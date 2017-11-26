Тарханов: создание команды — сложный процесс.Даже Слуцкий не может выкарабкаться

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов высказался относительно двух подряд поражений, которые потерпела екатеринбургская команда.

«Не только мы проигрываем. У нас ещё не такая команда, которая должна всё выигрывать. Мы в этом году только команду собрали, создание команды — сложный процесс. Даже Слуцкий не может никак выкарабкаться.

Трансферами занимаемся. Селекционный отдел работает, чтобы укрепить необходимые позиции и добавить ещё в игре", — заявил Тарханов.

Напомним, что в последних турах РФПЛ «Урал» проиграл в гостях «Уфе» (0:2) и дома «Краснодару» (0:1).