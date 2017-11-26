Скрипченко: искать причину поражения в решении судьи — удел слабых

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко в эфире телеканала «Наш футбол» прокомментировал гостевое поражение от «Ростова» (0:2) в матче 18-го тура РФПЛ.

«Доволен в целом игрой своей команды. Мне не в чем упрекнуть ребят. Они были хорошо настроены, проявили характер по ходу всей игры. Честно говоря, неоднозначное судейское решение было в конце первого тайма, надо посмотреть эпизод будет. Тем не менее стратегическое преимущество „Ростов“ получил в конце первого тайма.

«Ростов» — команда оборонительного плана, но при этом очень остро играющая на контратаках, так они и построили игру во втором тайме. Мы путём замен создали несколько опасных голевых ситуаций, но реализация оставляет желать лучше. В целом доволен игрой команды. Спасибо за тёплый приём. Соперника с победой.

Эпизод с пенальти в перерыве не просматривал. Я считаю, что искать в этом причину — удел слабых. Мы сильная команда, и наша задача — двигаться вперёд", — заявил Скрипченко.