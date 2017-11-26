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В Перу отказались от законопроекта, из-за которого сборная могла пропустить ЧМ

Футбол

Власти Перу отказались от идеи принятия законопроекта, из-за которого национальная команда могла лишиться права выступить на чемпионате мира – 2018, сообщает Marca.

Ранее сообщалось, что сборная Перу может быть лишена права участия в ЧМ-2018. Перуанский политик Палома Носеда предложила принять закон, согласно которому федерация футбола страны перейдёт под полный контроль государства, что противоречит правилам ФИФА. Принятие законопроекта повело бы за собой исключение перуанской федерации из организации, а сборная не смогла бы принимать участие в турнирах под эгидой ФИФА.

«Мы с трудом достигли цели по выходу на чемпионат мира. Все перуанцы праздновали большое событие, поэтому для всеобщего спокойствия мы решили отозвать законопроект», — сказала Носеда.

Сборная Перу может быть лишена права участия в ЧМ-2018
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Новости. Чемпионат мира 2018
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