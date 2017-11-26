«Ростов» — «Анжи» — 2:0. Видеообзор матча 18-го тура РФПЛ

В матче 18-го тура российской Премьер-Лиги «Ростов» на своём поле одержал победу со счётом 2:0 над «Анжи».



Хозяева поля вышли вперёд в конце первого тайма, когда Александр Бухаров реализовал пенальти, назначенный за игру рукой в штрафной. Окончательный результат донская команда установила на 59-й минуте, когда Бухаров оформил дубль, замкнув подачу Тимофея Калачёва с углового.

«Ростов» одержал первую победу в РФПЛ с 12 августа. Серия без побед команды Леонида Кучука в чемпионате составила 11 матчей.



Видеообзор матча «Ростов» — «Анжи» смотрите на официальном сайте РФПЛ.