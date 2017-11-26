«Гамбург» разгромил «Хоффенхайм»

В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги «Гамбург» принимал «Хоффенхайм» и одержал разгромную победу.

Встреча, прошедшая на стадионе «Фолькспаркштадион», завершилась со счётом 3:0. Счёт в матче был открыт на 6-й минуте — автогол был записан на Кевина Акпогуму. Ещё два гола хозяева поля забили ближе к концу игры — на 75-й минуте отличился Филип Костич, а за две минуты до конца основного времени окончательный результат установил Джиден Юнг.

В таблице немецкого первенства «Гамбург» (13 очков) располагается на 15-й строчке, а «Хоффенхайм» (20) — на седьмой.