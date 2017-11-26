Венгер: в матчах против «Бёрнли» понимаешь, почему у них сейчас так много очков

Главный тренер «Арсенала»Арсен Венгер прокомментировал гостевую победу над «Бёрнли» (1:0) в матче 13-го тура чемпионата Англии. Лондонцы добились успеха благодаря реализованному пенальти, который был назначен в компенсированное время.

«В первом тайме не могли найти свою игру, «Бёрнли» не позволил нам сыграть хорошо. Во второй половине встречи всё свелось к тому, чтобы сохранить спокойствие, не ошибиться в обороне и забить гол.

Что касается справедливости назначенного пенальти в концовке, то со стороны это выглядело как 100-процентный одиннадцатиметровый. Не знаю, зачем игрок «Бёрнли» сфолил. Тем не менее хотел бы посмотреть повтор этого эпизода.

Когда играешь против «Бёрнли», понимаешь, почему у них в активе сейчас 22 очка. С начала сезона эта команда пропустила на своём поле лишь дважды. «Бёрнли» обороняется просто великолепно и очень опасен при игре длинными передачами.

Что касается места «Арсенала» в топ-4 в турнирной таблице, то пока слишком рано что-то об этом говорить. Всё меняется каждую неделю. Сегодня хотели одержать выездную победу, и нам это удалось. Теперь сконцентрируемся на следующей игре», — цитирует Венгера BBC.

По итогам 13 туров «Арсенал» (25 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, «Бёрнли» (22) — на седьмой строчке.