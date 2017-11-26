«Милан» в 3-й раз в истории не смог забить в 4 подряд домашних матчах Серии A

«Милан» в домашнем матче 14-го тура итальянской Серии A сыграл вничью с «Торино». Встреча, прошедшая сегодня на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца», завершилась со счётом 0:0.

Россонери в четырёх последних домашних матчах итальянского чемпионата не забили ни одного мяча.

До этого подопечные Винченцо Монтеллы дома проиграли «Роме» (0:2), сыграли вничью с «Дженоа» (0:0) и проиграли «Ювентусу» (0:2).

Таким образом, «Милан» повторил свой антирекорд. В четырёх подряд матчах Серии A на своём поле «Милан» ранее не мог забить дважды — в 1984 и 2007 годах.