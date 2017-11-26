«Селтик» выиграл Кубок шотландской лиги в 17-й раз

«Селтик» обыграл «Мазервелл» в финале Кубка шотландской лиги. Встреча проходила в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк » и завершилась со счётом 2:0 в пользу номинальных гостей.

На 49-й минуте Джеймс Форрест открыл счёт. На исходе часа игры Седрик Кипре получил прямую красную карточку и оставил хозяев в меньшинстве, а Мусса Дембеле реализовал пенальти.

«Селтик» выиграл второй подряд Кубок шотландской лиги, всего клуб становился обладателем трофея 17 раз и уступает по этому показателю только «Рейнджерс» (27). На счету «Мазервелла» один титул.