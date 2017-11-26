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«Селтик» выиграл Кубок шотландской лиги в 17-й раз

Футбол

«Селтик» обыграл «Мазервелл» в финале Кубка шотландской лиги. Встреча проходила в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк » и завершилась со счётом 2:0 в пользу номинальных гостей.

На 49-й минуте Джеймс Форрест открыл счёт. На исходе часа игры Седрик Кипре получил прямую красную карточку и оставил хозяев в меньшинстве, а Мусса Дембеле реализовал пенальти.

«Селтик» выиграл второй подряд Кубок шотландской лиги, всего клуб становился обладателем трофея 17 раз и уступает по этому показателю только «Рейнджерс» (27). На счету «Мазервелла» один титул.

Шотландия - Кубок лиги. Финал
26 ноября 2017, воскресенье. 18:00 МСК
Мазервелл
Мазервелл
0 : 2
Селтик
Глазго
0:1 – Форрест – 49, 0:2 – Дембеле – 60 (пен)
Удаления: Kipre, 58 – нет
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